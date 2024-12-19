Збірна України дізналася місце в рейтингу ФІФА за підсумками 2024 року

Підопічні Сергія Реброва завершили рік на 25-й позиції у світовій класифікації.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) востаннє 2024 року оновила рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому Україна залишилася на 25-му місці.
Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.
Порівняно з попереднім листопадовим рейтингом позиція "синьо-жовтих" у світовій класифікації не змінилася. В активі команди Сергія Реброва 1554,94 бала.
У топ-10 рейтингу ФІФА також змін не відбулося. Лідером залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. Другою йде Франція, третя – Іспанія, яка виграла Євро-2024. Далі розташувалися Англія та Бразилія.
Бельгія, яка є суперником збірної України у плейоф за право підвищитися до елітного дивізіону Ліги націй, продовжує посідати восьме місце рейтингу ФІФА.
Рейтинг збірних ФІФА на 19 грудня 2024 року
1. Аргентина – 1867.25 бала
2. Франція – 1859.78
3. Іспанія – 1853.27
4. Англія – 1813.81
5. Бразилія – 1775.85
6. Португалія – 1756.12
7. Нідерланди – 1747.55
8. Бельгія – 1740.62
9. Італія – 1731.51
10. Німеччина – 1703.79
...
24. Еквадор – 1560.13
25. Україна – 1554.94
26. Австралія – 1544.15
Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу-2026.
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