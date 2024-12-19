Збірна України дізналася місце в рейтингу ФІФА за підсумками 2024 року

Підопічні Сергія Реброва завершили рік на 25-й позиції у світовій класифікації.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) востаннє 2024 року оновила рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому Україна залишилася на 25-му місці.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Порівняно з попереднім листопадовим рейтингом позиція "синьо-жовтих" у світовій класифікації не змінилася. В активі команди Сергія Реброва 1554,94 бала.

У топ-10 рейтингу ФІФА також змін не відбулося. Лідером залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. Другою йде Франція, третя – Іспанія, яка виграла Євро-2024. Далі розташувалися Англія та Бразилія.

Бельгія, яка є суперником збірної України у плейоф за право підвищитися до елітного дивізіону Ліги націй, продовжує посідати восьме місце рейтингу ФІФА.

Рейтинг збірних ФІФА на 19 грудня 2024 року

1. Аргентина – 1867.25 бала

2. Франція – 1859.78

3. Іспанія – 1853.27

4. Англія – 1813.81

5. Бразилія – 1775.85

6. Португалія – 1756.12

7. Нідерланди – 1747.55

8. Бельгія – 1740.62

9. Італія – 1731.51

10. Німеччина – 1703.79

...

24. Еквадор – 1560.13

25. Україна – 1554.94

26. Австралія – 1544.15

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу-2026.

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