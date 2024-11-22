Збірна України дізналася суперника у плейоф за вихід до елітного дивізіону Ліги націй

У п'ятницю, 22 листопада, відбулося жеребкування плейоф Ліги націй сезону-2024/25. Зокрема свого суперника у матчах за вихід до елітного дивізіону дізналася збірна України.

Команда Сергія Реброва зіграє проти Бельгії. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Перша зустріч буде номінально домашньою для українців.

Переможець двоматчевого протистояння отримає путівку до Ліги А, а команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Лізі В.

Зазначимо, що "синьо-жовті" з 8 очками посіли друге місце у своєму квартеті Дивізіону B та вийшли до плейоф за право підвищитися в класі. Серед можливих опонентів нашої команди були збірні, які фінішували третіми у групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина та Сербія.

Нагадаємо, виграла групу, де виступала збірна України, команда Чехії (11 балів), яка одразу піднялася до елітного дивізіону Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останню позицію та вилетіла до Дивізіону C.

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