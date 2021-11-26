Збірна України дізналася суперника в плейоф відбору до ЧС-2022

Збірна України дізналася суперника в плейоф відбору до ЧС-2022

Команда Олександра Петракова проведе півфінал у гостях.

26 листопада , у Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Так, за його результатами, збірній України доведеться зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців.

Плейоф складатиметься з півфіналів і фіналів, які відбудуться в форматі одноматчевих протистоянь. 12 команд будуть розбиті на 3 шляхи по 4 команди. У півфіналах шість сіяних команд зіграють проти шести несіяних. Усі півфінали відбудуться на полі сіяних команд, тобто Україна проведе свій матч на виїзді.

Переможці шести півфінальних пар вийдуть до фіналів плейоф, де у вирішальних матчах змагатимуться за три останні путівки на світову першість. Там на збірну України, в разі проходу шотландців, очікує переможець пари Уельс - Австрія.

Стикові поєдинки відбудуться з 24 по 29 березня 2022 року.

За підсумками групового раунду збірна України набрала найменшу кількість очок (12) серед усіх других місць, а тому опинилася в списку несіяних команд.

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