Збірна України дізналася суперників на футбольному турнірі Олімпіади-2024: результати жеребкування

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня у Франції.

Збірна України отримала суперників у груповому раунді чоловічого футбольного турніру Олімпади-2024 в Парижі.

Жеребкування відбулося у середу, 20 березня, в Парижі. Команда Руслана Ротаня була посіяна з четвертого кошика і потрапила до групи B, де зіграє проти Аргентини, Марокко і третьої команди з Азійської конфедерації.

Результати жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024

Група А: Франція, Нова Зеландія, США, переможець міжконтинентального плейоф (Гвінея проти четвертої команди з Азійської конфедерації)

Група B: Аргентина, Марокко, третя команда з Азійської конфедерації, Україна

Група C: друга команда з Азійської конфедерації, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка

Група D: перша команда з Азійської конфедерації, Парагвай, Малі, Ізраїль

Додамо, що азійський відбірковий турнір на Олімпіаду-2024 відбудеться у квітні-травні цього року. Три його призери напряму вийдуть на Ігри в Парижі, а володар четвертого місця позмагається у міжконтинентальному плейоф.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію (2:1). Цього разу бразильці навіть не пройшли відбір, посівши в Південній Америці третє місце.

Зазначимо, що на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

Раніше повідомлялося, що став відомий склад збірної України з футболу для підготовки до Олімпійських ігор-2024.

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