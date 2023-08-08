Збірна України дізналася суперників у відборі чоловічого Євробаскету-2025: результати жеребкування

"Синьо-жовті" зіграють проти Португалії, Словенії та Ізраїлю.

У вівторок, 8 серпня, відбулося жеребкування чоловічого кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2025 року з баскетболу.

Волею жеребу збірна України потрапила до групи А, де її суперниками будуть команди Португалії, Словенії та Ізраїлю.

Результати жеребкування відбору Євробаскету-2025

Група А: Словенія, Україна, Ізраїль, Португалія

Група В: Італія, Туреччина, Угорщина, Ісландія

Група С: Іспанія, Латвія, Бельгія, Словаччина

Група D: Німеччина, Чорногорія, Болгарія, Швеція

Група Е: Франція, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Кіпр

Група F: Греція, Чехія, Нідерланди, Велика Британія

Група G: Сербія, Фінляндія, Грузія, Данія

Група Н: Литва, Польща, Естонія, Північна Македонія

Відбір на Євробаскет-2025 розпочнеться в лютому 2024 року. Україні для потрапляння на турнір потрібно потрапити до топ-3 своєї групи.

Фінальна частина чемпіонату Європи відбудеться влітку 2025 року з фінальним матчем у Ризі.

Нагадаємо, найкращий результатом збірної України на Євробаскеті є чвертьфінал 2013 року. На попередній континентальній першості "синьо-жовті" вийшла з групи, але вже в першому раунді плейоф програли Польщі.

Читайте також:

18-річний син Леброна Джеймса пережив зупинку серця на тренуванні: що відомо

Йдуть за кораблем: російських важкоатлетів не допустили до чемпіонату світу-2023

"Реклама війни": легенда світового хокею жорстко розніс НХЛ за відмову відсторонити росіян