Збірна України дізналася свого суперника в плейоф відбору на Євро-2024

У півфіналі плейоф кваліфікації до чемпіонату Європи команда Сергія Реброва зіграє проти Боснії та Герцеговини.

Стало відомо, проти кого збірна України позмагається в раунді плейоф відбору на Євро-2024.

За результатами жеребкування, яке відбулося 23 листопада у швейцарському Ньйоні, команда Сергія Реброва потрапила до Шляху B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

У півфіналі плейоф "синьо-жовті" 21 березня зустрінуться з командою Боснії та Герцеговини. Переможець цього матчу 26 березня розіграє путівку на Євро з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.

Зазначимо, що у півфіналі плейоф українська збірна зіграє на виїзді, а в разі виходу до фіналу буде номінальним господарем.

Додамо, що збірна України з 14 очками посіла третє місце у своїй групі відбору на Євро-2024 та не зуміла напряму вийти на континентальну першість.

У матчі заключного туру Команда Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) і таким чином програла чинним чемпіонам Європи боротьбу за другу позицію за результатами особистих зустрічей. Окрім "Скуадри Адзурри", пряму путівку на Євро-2024 з групи С також отримала Англія (20 балів), яка впевнено посіла перше місце.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня у німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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