Збірна України дізнається суперника: де дивитися жеребкування стикових матчів ЧС-2022

Можливі варіанти для "синьо-жовтих": Португалія, Італія, Шотландія, Швеція та Уельс.

У п'ятницю, 26 листопада, в Цюриху відбудеться жеребкування плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Своїх суперників у стикових матчах за право зіграти на мундіалі в Катарі дізнаються 12 національних команд, серед яких і збірна України.

До плейоф європейського відбору потрапили 10 команд, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах на ЧС-2022, а також дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль або до плейоф кваліфікації.

Коли та де дивитися жеребкування плейоф відбору до ЧС-2022

На території України жеребкування стикових матчів кваліфікації ЧС-2022 покаже телеканал Футбол 2. Початок процедури жеребкування - о 18:00 за київським часом. Також трансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА.

Формат стикових матчів ЧС-2022

Плейоф складатиметься з півфіналів і фіналів, які відбудуться в форматі одноматчевих протистоянь. 12 команд будуть розбиті на 3 шляхи по 4 команди. У півфіналах шість сіяних команд зіграють проти шести несіяних. Усі півфінали відбудуться на полі сіяних команд, тобто Україна проведе свій матч на виїзді.

Сіяні : Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс.

Несіяні : Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія

Можливі суперники української збірної в півфіналі плейоф: Португалія, Італія, Шотландія, Швеція та Уельс. Команда Олександра Петракова не зможе зіграти проти Росії, оскільки УЄФА перед жеребкуванням розводить Україну та РФ.

Переможці шести півфінальних пар вийдуть до фіналів плейоф, де у вирішальних матчах змагатимуться за три останні путівки на світову першість.

Коли відбудуться стикові матчі ЧС-2022

Півфінали плейоф відбору на ЧС-2022 відбудуться 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня 2022 року.

Коли відбудеться фінальний турнір ЧС-2022

Фінальна стадія 22-го Чемпіонату світу стане першою, яка відбудеться не в травні, червні чи липні. Мундіаль прийме Катар від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінального турніру намічено на квітень 2022 року.

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