Збірна України дізнається суперників у відборі на Євро-2024: що треба знати про жеребкування

У неділю, 9 жовтня , у німецькому Франкфурті-на Майні відбудеться жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату Європи 2024 року. Своїх суперників у боротьбі за путівку на континентальну першість отримає і збірна України.

Під час процедури жеребкування наша національна команда буде в третьому кошику. Українці могли б опинитися в другому кошику, якби виграли свою групу Ліги націй-2022/23, але в заключному матчі підопічні Олександра Петракова не змогли обіграти Шотландію та в підсумку посіли другу сходинку.

Участь у жеребкуванні кваліфікації Євро-2024 візьмуть 53 національні команди. Збірна Німеччина як господар фінального турніру автоматично потрапить на континентальну першість.

Збірна Росії пропустить наступний Чемпіонат Європи - команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

А от поплічник агресора, Білорусь, зіграє у кваліфікації на ЧЄ. Проте Україна з нею не зустрінеться, адже УЄФА вирішив розвести ці збірні під час жеребкування.

Під час жеребкування команди будуть розподілені на 10 груп: сім - по п'ять збірних, три - по шість. Команди кошику Ліги націй потраплять до груп з п'ятьма збірними.

Склад усіх кошиків перед жеребкуванням відбору до Євро-2024

Кошик Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія.

Перший кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.

Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.

Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.

Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.

П'ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Де дивитися жеребкування відбору на Євро-2024

Процедура жеребкування відбору на Євро-2024 розпочнеться 9 жовтня о 13:00 за київським часом. Пряму трансляцію заходу можна буде подивитися на офіційному сайті УЄФА, а також на YouTube каналі УАФ.

На Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір - від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Нагадаємо, Україна з Іспанією та Португалією подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу.

Читайте також:

"Велика честь": в Іспанії та Португалії прокоментували спільну з Україною заявку на проведення ЧС-2030

Після вирішальних матчів Ліги націй: збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Меседж від легенди: Андрій Шевченко опублікував велике звернення до світу щодо війни в Україні