Збірна України дотисла боснійців і завоювала путівку до плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України дотисла боснійців і завоювала путівку до плейоф відбору на ЧС-2022

Команда Олександра Петракова продовжить змагатися за вихід на мундіаль у стикових матчах.

Збірна України перемогла команду Боснії і Герцеговини ( 2:0 ) в матчі заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 та посіла друге місце в своїй відбірковій групі. Як наслідок, "синьо-жовті" гратимуть у стикових матчах за право поїхати на мундіаль в Катарі.

Із перших хвилин українці захопили ініціативу та взялися обстрілювати ворота господарів, але забити гол тривалий час не вдавалося. Після ударів Малиновського, Зінченка та Ярмоленка м'яч пролітав поруч зі стійкою, а Яремчук з кута воротарського майданчика не переграв голкіпера боснійців Васіля.

Першу половину зустрічі команди завершили без голів. А от у другому таймі українська збірна таки досягла своєї цілі. На 58-й хвилині Циганков прострілив на ближню стійку на Ярмоленка, той пробити не зумів, але Зінченко з відскоку розстріляв порожні ворота.

Далі українські футболісти не стали випробовувати нерви уболівальників і на 79-й хвилині зробили рахунок комфортним для себе. Артем Довбик через чотири хвилини після свого виходу на заміну утік на побачення з голкіпером і ударом низом спрямував м'яч у ближній кут - 0:2.

У паралельному матчі Франція, яка раніше забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2022, на виїзді обіграла Фінляндію (2:0). Саме цей результат допоміг українській збірній (12 очок) посунути "суомі" (11 балів) з другої сходинки в групі D.

Згідно з регламентом, переможці груп напряму вийшли до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

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