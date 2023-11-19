Збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024

Команда Сергія Реброва точно побореться в плейоф, якщо 20 листопада на зможе обіграти Італію.

Збірна України забезпечила собі участь у плейоф кваліфікації Євро-2024, якщо не зможе вийти до фінального турніру напряму.

Це стало можливим після виходу на ЧЄ збірної Сербії, яка в останньому турі зіграла внічию з Болгарією (2:2).

Для потрапляння "синьо-жовтих" до плейоф було необхідно, щоб мінімум дві з чотирьох команд, які раніше виграли свої групи в Дивізіоні B Ліги націй, пройшли на Євро-2024 напряму.

Оскільки Шотландія та Сербія успішно виконали своє завдання, то Україна в разі поразки або нічиєї в матчі заключного туру відбіркової групи проти Італії автоматично опиниться у плейоф.

Зазначимо, що команда Сергія Реброва може потрапити до плейоф Шляху B або Шляху А – це визначить жеребкування. У першому випадку потенційними суперниками збірної України є Боснія і Герцеговина, Ізраїль та Фінляндія, а у другому – Уельс. Польща та Естонія..

Жеребкування раунду плейоф кваліфікації Євро-2024 відбудеться 23 листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Перед останнім туром збірна України з 13 очками посідає третю позицію у групі C. Лідирує з 19 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На другому місці – Італія (13 пунктів), яка випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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