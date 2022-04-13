Збірна України хоче підготуватися до матчів відбору на ЧС-2022 з чинними чемпіонами світу

Збірна України хоче підготуватися до матчів відбору на ЧС-2022 з чинними чемпіонами світу

УАФ веде перемовини про спаринги з Францією і Північною Македонією.

Українська Асоціація Футболу (УАФ) працює над організацією зборів і товариських матчів перед вирішальними поєдинками за путівку на ЧС-2022.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Зараз йде пошук хороших зборів й спаринг-партнерів, ми дійсно вважаємо, що повинні не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватись. У нас хлопці були в хорошій ігровій формі й з нашої сторони, потрібно їм дати можливість в такій формі й залишитись.

Зараз перебуваємо в стадії перемовин з деякими країнами для зборів й проведенню матчів з Францією й Північною Македонією, але це ми розповімо трішки пізніше", – сказав Протасов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що півфінал проти Шотландії, який був запланований 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, через вторгнення російських окупантів на територію України перенесли на червень. Тоді ж відбудеться і фінал плейоф між переможцем пари Шотландія - Україна та Уельсом, де й визначиться, хто поїде на світову першість.

За результатами жеребкування, потенційними суперниками збірної України в групі B фінального турніру ЧС-2022 стали Англія, Іран та США.

Читайте також:

"Існують лише два варіанти": в УПЛ розповіли про долю поточного розіграшу чемпіонату України

Натуралізованих росіянок вигнали зі збірної України з біатлону

Німецький тенісист з українським корінням покинув російський клуб, з яким виграв багато титулів