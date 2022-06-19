Збірна України ледь не здійснила камбек у матчі за "бронзу" волейбольної Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу в напруженій боротьбі поступилася Хорватії у "бронзовому" поєдинку Золотої Євроліги-2022.
Після драматичної поразки від чехів у півфінальному матчі, українська команда в битві за третє місце зустрічалася з Хорватією, яка поступилася місцем у фіналі туркам.
"Синьо-жовтим" знову довелося провести на майданчику всі п'ять сетів. Програвши перші дві партії, українці не опустили руки та зуміли зрівняти рахунок - 2:2. Однак вирішальний сет, на жаль, все ж залишився за хорватами.
Підсумковий рахунок зустрічі Україна - Хорватія - 2:3 (20:25, 19:25, 25:18, 25:17, 15:17.
Фінальний матч Золотої Євроліги-2022 між командами Туреччини та Чехії розпочнеться 19 червня о 21:30 за київським часом.
Зазначимо, що українська збірна вдруге поспіль та втретє в історії брала участь у "Фіналу чотирьох" Золотої Євроліги. Минулого року українці дійшли до фіналу, де в боротьбі за "золото" програли Туреччині. А 2017 року "синьо-жовті" стали переможцями турніру.
Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу не потрапила до фінального етапу Золотої Євроліги-2022.
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