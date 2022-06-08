Збірна України мінімально перемогла у першому матчі Ліги націй-2022/23

У вівторок, 8 червня, збірна України зустрічалася з командою Ірландії у своєму першому поєдинку розіграшу Ліги націй-2022/2023.

Поєдинок другого туру завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих" - 0:1 .

Рахунок матчу відкрив на 37-й хвилині Тарас Качабара. Футболіст "Славії" шикарно закинув м'яч за комірець голкіперу, однак бригада арбітрів на VAR угледіла положення поза грою і скасувала гол.

На початку другого тайму Віктор Циганков все ж забив гол. Вінгер ударом зі штрафного з відскоком від газону закрутив м'яч у дальній кут воріт Ірландії. До кінця матчу суперник так і не зміг відповісти.

Фото: Associated Press

У паралельному матчі Шотландія перемогла Вірменію з рахунком 2:0. Тож, "синьо-жовті" та шотландці здобувають по 3 бали й ділять перші три позиції у квартеті з вірменами (також 3 очки). Збірна Ірландії опиняється на дні групи.

Далі на "синьо-жовтих" чекають на домашні зустрічі Ліги націй з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі.

Нагадаємо, що у стартовому матчі групи "синьо-жовтих" Вірменія мінімально обіграла Ірландію. Поєдинок першого туру Ліги націй проти Шотландії відбудеться у середу, 21 вересня.

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