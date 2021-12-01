Збірна України може провести товариський матч із чемпіоном Європи - ЗМІ

Це може статися на початку 2022 року.
Збірна України може провести контрольний спаринг із чинними чемпіоами Європи - збірною Італії.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Зазначається, що ймовірна зустріч може відбутися на початку 2022 року. Окрім "синьо-жовтих", італійці розглядають варіанти з Росією та Шотландією.
Так, головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні наполегливо просить свою федерацію організувати від 28 до 31 січня 2022 короткостроковий збір з проведенням контрольного матчу. Утім, поки Манчіні не отримав добро на проведення збору, проти якого може виступити місцева ліга, тож товариська гра ще не затверджена.
Уся річ в тому, що Україна та Італія навесні проведуть поєдинки плейоф раунду відбору до ЧС-2022. Саме ймовірний товариський матч між ними й буде підготовкою до стикових ігор за право зіграти на Мундіалі.
- Востаннє українці зустрічалися зі "Скуадрою Адзуррою" наприкінці 2018 року. Тоді матч завершився внічию з рахунком 1:1;
- Збірна України у плейоф раунді відбору до ЧС-2022 зіграє на виїзді з Шотландією. Переможець пари посперечається за вихід на турнір із найкращим у дуелі Уельс - Австрія. Що стосується Італії, то вона поміряється силами з Північною Македонією. Ця пара виходить на Португалію або Туреччину;
- Стикові поєдинки відбудуться з 24 по 29 березня 2022 року.