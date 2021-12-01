Збірна України може провести товариський матч із чемпіоном Європи - ЗМІ

Це може статися на початку 2022 року.

Збірна України може провести контрольний спаринг із чинними чемпіоами Європи - збірною Італії.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Зазначається, що ймовірна зустріч може відбутися на початку 2022 року. Окрім "синьо-жовтих", італійці розглядають варіанти з Росією та Шотландією.

Так, головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні наполегливо просить свою федерацію організувати від 28 до 31 січня 2022 короткостроковий збір з проведенням контрольного матчу. Утім, поки Манчіні не отримав добро на проведення збору, проти якого може виступити місцева ліга, тож товариська гра ще не затверджена.

Уся річ в тому, що Україна та Італія навесні проведуть поєдинки плейоф раунду відбору до ЧС-2022. Саме ймовірний товариський матч між ними й буде підготовкою до стикових ігор за право зіграти на Мундіалі.