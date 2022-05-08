Збірна України може розраховувати на таланта "Шахтаря" - футболіст відновив тренування у загальній групі

Збірна України може розраховувати на таланта "Шахтаря" - футболіст відновив тренування у загальній групі

Вінгер донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик відновився після м'язового пошкодження та повернувся до тренувань у загальній групі національної команди.

21-річний футболіст взяв участь у недільному тренуванні "синьо-жовтих".

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Мудрик отримав пошкодження минулого тижня у благодійному матчі "Шахтаря" проти "Хайдука" (3:3). Після прибуття до розташування збірної України він займався індивідуально.

У сезоні 2021/22 Мудрик провів 19 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, забив два голи та зробив дев'ять асистів.

Раніше національна команда України з футболу назвала першого спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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