Збірна України може зазнати серйозної втрати перед матчем плейоф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії - ЗМІ

Збірна України може зазнати серйозної втрати перед матчем плейоф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії - ЗМІ

"Синьо-жовті" ризикують залишится без забивного форварда.

Нападник " Дніпро-1 " та збірної України Артем Довбик отримав серйозну травму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що 24-річний футболіст під час роботи зі штангою в тренажерному залі серйозно пошкодив грудний м'яз. За попередніми оцінками медиків, форварду потрібна операція. Пауза у роботі становитиме приблизно 5-6 тижнів.

Таким чином, Довбик з великою часткою ймовірності не допоможе "синьо-жовтим" у стикових матчах ЧС-2022, які відбдуться наприкінці березня.

За результатами жеребкування збірній України доведеться зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців. Поєдинок розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом.

зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців. Поєдинок розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом. У фіналі плейоф збірна України, якщо зможе туди пробитися, також буде гостем. Потенційний поєдинок українців з переможцем пари Уельс - Австрія заплановано на 29 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

Додамо, що цього сезону на рахнку Довбика 18 матчів у всіх турнірах, 14 забитих голів та п'ять результативних передач. За збірну України Артем зіграв шість ігор та відзначився двома м'ячами.

Читайте також:

Збірна України погіршила своє становище в оновленому рейтингу ФІФА, не зігравши жодного матчу 2022 року

На "щасливій" арені: Україна обрала місце проведення двох домашніх матчів Ліги націй

"Обнулилися" шість гравців збірної України: ФІФА ухвалила важливе рішення щодо стикових матчів ЧС-2022