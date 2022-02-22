Збірна України може зазнати серйозної втрати перед матчем плейоф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії - ЗМІ

"Синьо-жовті" ризикують залишится без забивного форварда.
Нападник "Дніпро-1" та збірної України Артем Довбик отримав серйозну травму.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що 24-річний футболіст під час роботи зі штангою в тренажерному залі серйозно пошкодив грудний м'яз. За попередніми оцінками медиків, форварду потрібна операція. Пауза у роботі становитиме приблизно 5-6 тижнів.
Таким чином, Довбик з великою часткою ймовірності не допоможе "синьо-жовтим" у стикових матчах ЧС-2022, які відбдуться наприкінці березня.
- За результатами жеребкування збірній України доведеться зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців. Поєдинок розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом.
- У фіналі плейоф збірна України, якщо зможе туди пробитися, також буде гостем. Потенційний поєдинок українців з переможцем пари Уельс - Австрія заплановано на 29 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.
Додамо, що цього сезону на рахнку Довбика 18 матчів у всіх турнірах, 14 забитих голів та п'ять результативних передач. За збірну України Артем зіграв шість ігор та відзначився двома м'ячами.
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