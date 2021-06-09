Збірна України може зіграти в новій формі на Євро-2020 у Санкт-Петербурзі: в Росії розповіли, що загрожує команді

У РФ продовжують обговорювати екіпірування "синьо-жовтих".

Російський адвокат Андрій Князєв, директор колегії адвокатів "Князєв і партнери", розповів, що загрожує збірній України, якщо їй доведеться провести матч Євро-2020 у своїй новій формі в Санкт-Петербурзі.

"Синьо-жовті" можуть зіграти зустріч чвертьфіналу турніру на території РФ, якщо вийдуть до 1/8 фіналу з третього місця у своїй групі і в першій стадії плейоф пройдуть переможця групи F.

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"Це не працює в їхній країні, а ось якщо Україна буде грати в Росії в такій формі, то прецедент можливий. Якщо таке відбудеться, то, в теорії, це може порушити закон. Наша сторона може закликати заборонити грати в такій формі.

Але до юридичних справ не дійде, ніхто не буде вимагати того, щоб збірна України була дискваліфікована і так далі. Максимум що може бути - попередження про можливі наслідки.

Якщо так судити, то більша половина українців так чи інакше проти Росії, але ми ж в їхню адресу кримінальних справ не порушуємо", - цитує Князєва "Чемпионат".

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна". Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними. У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

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