Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в другому матчі молодіжного Євро-2023 (відео)

Підопічні Руслана Ротаня майже гарантували собі вихід до плейоф континентальної першості.

Молодіжна збірна України (U-21) здобула перемогу над командою Румунії в рамках другого туру групового етапу фінального турніру Євро-2023. Поєдинок на стадіоні "Стяуа" в румунському Бухаресті закінчився з рахунком 0:1 .

Протягом практично усього матчу підопічні Руслана Ротаня володіли ініціативою, але дуже довго не могли розпечатати ворота суперника. Кілька разів виходи один на один з румунським голкіпером не зумів реалізувати Олексій Кащук. На 56-й хвилині чудовий момент мав Данило Сікан, але завершив простріл до штрафного майданчика ударом у поперечину.

Єдиний м'яч у цій зустрічі було забито наприкінці другого тайму. На 89-й хвилині Владислав Ванат замикав передачу Костянтина Вівчаренка у чужому штрафному, а від ноги румунського гравця Віктора Дікана м'яч опинився у воротах.

А в компенсований час збірна України залишилася в меншості. Ванат став учасником сутички, за яку отримав від арбітра пряму червону картку. На останніх секундах румуни намагалися врятуватися від поразки, але українці втримали переможний рахунок.

Огляд матчу

На молодіжному Євро-2023 команда Ротаня виступає в групі B, де її суперниками є Хорватія, Румунія та Іспанія. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі збірні квартету.

У своєму стартовому матчі на континентальній першості команда Ротаня перемогла Хорватію (2:0). В іншому поєдинку першого туру групи B збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над румунами (0:3).

Наразі збірна України з 6 очками очолює свій квартет, іспанці набрали три бали, хорвати та румуни – жодного.

Інший матч 2-го туру квартету B між Іспанією та Хорватією також відбудеться сьогодні, 24 червня, але о 21:45 за київським часом. Якщо іспанці не програють хорватам, то це достроково виведе збірну України до чвертьфіналу Євро-2023.

У заключному турі групового раунду континентальної першості у вівторок, 27 червня, українська збірна зіграє з Іспанією, а Хорватія поміряється силами з Румунією.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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