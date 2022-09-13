Збірна України на останній хвилині втратила перемогу над Португалією на Чемпіонаті світу з сокки

Чоловіча збірна України зіграла внічию з португальцями у своєму другому матчі Чемпіонату світу-2022 з сокки, який триває у Будапешті.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2 .

Упродовж матчу українці двічі виходили вперед, але португальці обидва рази зуміли відігратися. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Денис Хруль та Юрій Правук. Португалія врятувалася від поразки на останній хвилині зустрічі, забивши після розіграшу кутового.

Для української збірної це був другий матч на дебютному для себе Чемпіонаті світу з сокки. У своєму історичному поєдинку на цьому турнірі наша команда здобула надпереконливу перемогу над Тунісом з рахунком 11:1.

Зазначимо, що Socca - різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

Перший Чемпіонат світу з сокки відбувся 2018 року у Португалії. Цьогорічний ЧС-2022 у Будапешті - третій в історії цього виду спорту, і його пропускає чинний чемпіон - команду РФ відсторонили від турніру через повномасштабне вторгнення до України.

Щодо "синьо-жовтих", то вони вперше потрапили на світову першість із цього цього виду спорту. Українська збірна стала однією з 42 учасниць турніру, які були поділені на вісім груп - у кожній по п'ять або по шість збірних. На ЧС збірна України грає у групі F - проти Англії, Португалії, Тунісу та Аргентини.

Після другого туру збірна України з 4 очками посідає друге місце в турнірній таблиці групи F. Наступну гру українці проведуть 14 вересня проти Аргентини. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу.

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