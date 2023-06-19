Підопічні Сергія Реброва не без проблем здобули другу перемогу у кваліфікації на континентальну першість.

Збірна України обіграла команду Мальти в матчі 4-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих" – 1:0 .

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для української збірної зустріч відбулася у словацькій Трнаві.

Підопічні Сергія Реброва досить кволо провели перший тайм, створивши обмаль гольових моментів біля воріт суперника. На 16-й хвилині рахунок міг відкривати Владислав Ванат, але ударом у дотик з меж карного майданчика не влучив у ворота після прострілу Віктора Циганкова з лівого флангу.

У компенсований до першого тайму час "синьо-жовті" таки відправили м'яч у сітку воріт мальтійців, але цей гол не було зараховано. Дальній удар Руслана Малиновського відбив другий голкіпер збірної Мальти Меттью Грек, який вийшов на поле замість травмованого Генрі Бонелло. Потім Ванат влучив у стійку, а Циганков нарешті добив м'яч у ворота. Проте рефері зафіксував офсайд у Ваната.

На старті другої половині зустрічі українці отримали чудовий шанс розпечатати ворота мальтійської збірної. Після удару Тараса Степаненка м'яч влучив у руку Жану Боргу – арбітр переглянув відеоповтор і призначив пенальті. Але капітан збірної України Андрій Ярмоленко з 11-метрової позначки пробив у поперечину.

"Синьо-жовті" продовжили тиснути на ворота суперника і на 69-й хвилині заробити ще один пенальті – Жан Борг збив Ярмоленка у карному майданчику мальтійців. Вирок успішно виконав Циганков, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах.

Наприкінці поєдинку підопічні Реброва володіли м'ячем, але не стали великими силами атакувати, щоб без ризику зберегти переможний результат. У підсумку наша команда виграла з мінімальною різницею в рахунку.

Огляд матчу

Зазначимо, що для нашої збірної це був третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.

Таким чином, збірна України має 6 очок після трьох зіграних поєдинків і наразі посідає друге місце у своїй групі відбору на чемпіонат Європи. Лідирує з 9 балами Англія. Італія та Північна Македонія набрали по 3 залікові пункти, Мальта – жодного.

Наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже у вересні. В рамках 5-го туру відбору на континентальну першість підопічні Реброва 9 вересня прийматимуть команду Англії, після чого 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

Читайте також:

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

Молодіжне Євро-2023 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Молодіжне Євро-2023 з футболу: групи і турнірні таблиці