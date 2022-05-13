Збірна України назвала імена легіонерів, викликаних на матчі плейоф відбору до ЧС-2022 та Ліги націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив імена гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах та викликані до табору національної команди для підготовки до червневих офіційних матчів.
У червні збірна України позмагається за потрапляння на Чемпіонат світу-2022 в Катарі та стартує в новому розіграші Ліги націй.
Для підготовки до важливих поєдинків керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков викликав до розташування національної команди 10 легіонерів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Список легіонерів, викликаних до збірної України
Воротар: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
Захисники: Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія)
Півзахисник: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)
Форварди: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Ганза", Німеччина)
Раніше Петраков оголосив імена футболістів з Чемпіонату України, які на початку травня розпочали тренувальний збір у Словенії. У першому товариському матчі "синьо-жовті" в Німеччині перемогли "Боруссію" Менхенгладбах (1:2).
Наступний контрольний поєдинок збірна України проведе 17 травня з італійським "Емполі", після чого 18 травня підопічні Петракова зіграють із хорватською "Рієкою".
Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022
Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня. Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.
Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.
Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, де збірна України зіграє домашні матчі Ліги націй-2022/23 проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).
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