Збірна України назвала імена легіонерів, викликаних на матчі плейоф відбору до ЧС-2022 та Ліги націй

Збірна України назвала імена легіонерів, викликаних на матчі плейоф відбору до ЧС-2022 та Ліги націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив імена гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах та викликані до табору національної команди для підготовки до червневих офіційних матчів.

У червні збірна України позмагається за потрапляння на Чемпіонат світу-2022 в Катарі та стартує в новому розіграші Ліги націй.

Для підготовки до важливих поєдинків керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков викликав до розташування національної команди 10 легіонерів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Список легіонерів, викликаних до збірної України

Воротар: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Захисники: Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія)

Півзахисник: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)

Форварди: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Ганза", Німеччина)

Раніше Петраков оголосив імена футболістів з Чемпіонату України, які на початку травня розпочали тренувальний збір у Словенії. У першому товариському матчі "синьо-жовті" в Німеччині перемогли "Боруссію" Менхенгладбах (1:2).

Наступний контрольний поєдинок збірна України проведе 17 травня з італійським "Емполі", після чого 18 травня підопічні Петракова зіграють із хорватською "Рієкою".

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де збірна України зіграє домашні матчі Ліги націй-2022/23 проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).

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