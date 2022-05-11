Збірна України назвала ще одного суперника для підготовки до плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України назвала ще одного суперника для підготовки до плейоф відбору на ЧС-2022

Національна команда України з футболу назвала третього спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Матч відбудеться у вівторок, 17 травня, за день до іншого спарингу — із хорватською "Рієкою".

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, національна команда України проведе контрольний матч з італійським клубом "Емполі".

Початок поєдинку - 21:30.

Усі кошти від продажу квитків буде переказано на запроваджену президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Також зазначається, що УАФ досягла згоди з двома іншими спаринг-партнерами щодо проведення поєдинків у 20-х числах травня.

Сьогодні, 11 травня, відбудеться перший контрольний матч в рамках тренувального збору напередодні плейоф відбору на ЧС-2022. Суперником "синьо-жовтих" стане "Боруссія" Менхенгладбах. Зустріч відбудеться в Німеччині на стадіоні "Боруссія Парк", початок - о 21:45 за київським часом. Дивіться поєдинок "Боруссія" Менхенгладбах - збірна України в прямому ефірі на нашому сайті.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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