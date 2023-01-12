Збірна України назвала склад на чоловічу естафету Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на естафету в рамках п'ятого етапу Кубка світу-2022/23, який приймає німецький Рупольдінг.

Про це повідомив головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

У складі естафетної команди "синьо-жовтих" побіжать Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал і Артем Дудченко.

Зазначимо, що Насико дебютує в естафеті на рівні Кубка світу. Напередодні він успішно проявив себе в індивідуальній гонці, встановивши особистий рекорд на топрівні – 26-й результат.

Чоловіча естафета відбудеться в п'ятницю, 13 січня. Початок гонки – о 15:25 за київським часом.

Нагадаємо, в четвер, 12 січня, в Рупольдінгу відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Вона розпочнеться о 15:10 за київським часом. Україну в ній представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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