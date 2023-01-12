Збірна України назвала склад на чоловічу естафету Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Гонка відбудеться в п'ятницю, 13 січня.
Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на естафету в рамках п'ятого етапу Кубка світу-2022/23, який приймає німецький Рупольдінг.
Про це повідомив головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.
У складі естафетної команди "синьо-жовтих" побіжать Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал і Артем Дудченко.
Зазначимо, що Насико дебютує в естафеті на рівні Кубка світу. Напередодні він успішно проявив себе в індивідуальній гонці, встановивши особистий рекорд на топрівні – 26-й результат.
Чоловіча естафета відбудеться в п'ятницю, 13 січня. Початок гонки – о 15:25 за київським часом.
Нагадаємо, в четвер, 12 січня, в Рупольдінгу відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Вона розпочнеться о 15:10 за київським часом. Україну в ній представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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