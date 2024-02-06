Збірна України назвала склад на дебютну гонку ЧС-2024 з біатлону: хто побіжить змішану естафету

7 лютого світова першість з біатлону в Нове-Мєсто стартує класичною змішаною естафетою.

Збірна України визначила склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону 2024 року, який від 7 до 18 лютого триватиме у чеському Нове-Мєсто.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у класичній змішаній естафеті нашу команду представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Ірина Петренко та Юлія Джима.

Старший тренер жіночої збірної Микола Зоц також зазначив, що розподіл спортсменок за етапами визначить за підсумками тренування.

Змішана естафета на ЧС у Нове-Мєсто відбудеться в середу, 7 лютого. Початок гонки – о 18:20 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі завершився чемпіонат Європи з біатлону-2024, де збірна України виграла одну медаль – Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.

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