Збірна України назвала склад на останній етап Кубка світу з біатлону-2022/23

Жіноча та чоловіча збірні України з біатлону назвали склади на останній, дев'ятий етап Кубка світу-2022/23, який відбудеться у норвезькому Голменколлені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Порівняно з попереднім етапом у шведському Естерсунді змін у складі української збірної не відбулося.

Зазначимо, що гонки в Голменколлені пропустить капітан чоловічої команди Дмитро Підручний, який достроково завершив поточний сезон.

Склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Голменколлені

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова, Дар'я Блашко

Чоловіки: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко

До програми заключного етапу сезону Кубка світу що відбудеться 16 – 19 березня, увійшли спринти, персьюти та масстарти.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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