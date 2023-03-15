Збірна України назвала склад на останній етап Кубка світу з біатлону-2022/23

Заключні гонки сезону відбудуться 16 – 19 березня.
Жіноча та чоловіча збірні України з біатлону назвали склади на останній, дев'ятий етап Кубка світу-2022/23, який відбудеться у норвезькому Голменколлені.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Порівняно з попереднім етапом у шведському Естерсунді змін у складі української збірної не відбулося.
Зазначимо, що гонки в Голменколлені пропустить капітан чоловічої команди Дмитро Підручний, який достроково завершив поточний сезон.
Склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Голменколлені
Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова, Дар'я Блашко
Чоловіки: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко
До програми заключного етапу сезону Кубка світу що відбудеться 16 – 19 березня, увійшли спринти, персьюти та масстарти.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.
Щоб скористатися промокодом:
1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.
2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.
3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.
4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.
Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.
Читайте також:
Результати чоловічого масстарту на Кубку світу з біатлону в Естерсунді: як виступив українець
Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту на етапі в Естерсунді
Україна – в топ-5: результати останньої чоловічої естафети сезону на Кубку світу з біатлону