Збірна України назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону після ЧС-2023

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону визначилися зі складами на сьомий етап Кубка світу сезону-2022/23, який 2 – 5 березня прийматиме чеське місто Нове-Мєсто.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Порівняно зі складом, яким українська збірна виступала на чемпіонаті світу-2023, є дві відмінності. У чоловіків Артем Тищенко вирушив на Кубок IBU в Кенморі (Канада), а у жінок Анна Кривонос через стан здоров'я повернулась до України і достроково закінчила нинішній сезон.

Склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Нове-Мєсто

Чоловіки: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Дмитро Підручний

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова

Також зазначається, що участь в гонках Блашко залишається під питанням. Якщо спортсменка буде не готова вийти на старт, розглядається питання про її можливу заміну на заключні етапи Кубка світу в Естерсунді та Голменколлені.

Нагадаємо, від 8 до 19 лютого в німецькому Обергофі відбувся чемпіонат світу з біатлону 2023 року. На жаль, збірна України завершила планетарну першість без медалей. Найкращим результатом нашої команди на цьому турнірі стало п'яте місце Дмитра Підручного в спринті.

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