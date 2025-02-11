Збірна України назвала склад на першу гонку чемпіонату світу-2025 з біатлону

Збірна України визначилася зі складом на змішану естафету, якою у середу, 12 лютого, у швейцарському Ленцергайде стартує чемпіонат світу з біатлону-2025.

Як повідомляє Суспільне Спорт, "синьо-жовтих" представлять Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Лідерка жіночої збірної України Юлія Джима перехворіла напередодні чемпіонату світу, тому не братиме участь у змішаній естафеті.

Гонка-відкриття чемпіонату світу з біатлону розпочнеться о 15:30 за київським часом. Далі змагання продовжаться жіночим спринтом у п'ятницю, 14 лютого.

ЧС-2025 з біатлону триватиме від 12 до 23 лютого. Планетарна першість традиційно вважається головним стартом біатлонного сезону.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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