Збірна України назвала склад на першу гонку ЧС-2023 з біатлону

8 лютого планетарна першість стартує змішаною естафетою.
Збірна України з біатлону оголосила склад на першу гонку чемпіонату світу-2023, який у середу, 8 лютого, розпочнеться в німецькому Обергофі. Цього дня змагальна програма відкриється змішаною естафетою.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У стартовій гонці планетарної першості нашу країну представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Зазначимо, що збірна України ще жодного разу не піднімалася на подіум у змішаних естафетах на чемпіонатах світу з біатлону. Найкращий результат у цій дисципліні наша команда показала на ЧС-2021 в словенській Поклюка, де фінішувала четвертою.
Змішана естафета розпочнеться о 15:45 за київським часом.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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