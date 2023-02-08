Збірна України назвала склад на першу гонку ЧС-2023 з біатлону

Збірна України з біатлону оголосила склад на першу гонку чемпіонату світу-2023, який у середу, 8 лютого, розпочнеться в німецькому Обергофі. Цього дня змагальна програма відкриється змішаною естафетою.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У стартовій гонці планетарної першості нашу країну представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Зазначимо, що збірна України ще жодного разу не піднімалася на подіум у змішаних естафетах на чемпіонатах світу з біатлону. Найкращий результат у цій дисципліні наша команда показала на ЧС-2021 в словенській Поклюка, де фінішувала четвертою.

Змішана естафета розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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