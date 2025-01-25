Збірна України назвала склад на жіночу естафету етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці

Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету шостого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці.

Як повідомляє Суспільне Спорт, українська команда побіжить гонку в наступному складі: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Гонка відбудеться в неділю, 26 січня, початок – о 13:05 за київським часом.

Зазначимо, що завершиться етап в Антгольці 26 січня чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом. Україну представлятимуть Дмитро Підручний (5-та стартова позиція за підсумками спринту) та Антон Дудченко (36-та).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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