Збірна України назвала склади на короткі індивідуальні гонки Кубка світу з біатлону в Поклюці

Збірна України визначилася зі складами на короткі індивідуальні гонки восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25, який відбудеться у словенській Поклюці.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Жіночу коротку "індивідуалку" від України побіжать Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

В аналогічній чоловічій дисципліні нашу країну представлять Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Обидві гонки відбудуться в четвер, 13 березня. Ними відкриється етап у Поклюці. Жінки вийдуть на старт о 12:30, а чоловіки – о 16:15 за київським часом.

Етап у Поклюці триватиме від 13 до 16 березня. Крім коротких "індивідуалок", до змагальної програми також включено масстарти і змішані естафети. Повний розклад гонок доступний на нашому сайті.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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