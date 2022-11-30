Збірна України назвала склади на перші естафети біатлонного сезону

У четвер, 1 грудня, у фінському Контіолагті третій змагальний день першого етапу Кубка світу з біатлону продовжиться естафетами у жінок та чоловіків.

Стали відомі склади збірної України на обидві естафети.

Чоловіча збірна України: Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Для Артема Прими та Дмитра Підручного естафета стане першим стартом у сезоні. Індивідуальну гонку обидва біатлоністи пропускали, причому Приму зняли у день початку гонки.

Жіноча збірна України: Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Ірина Петренко.

Перший старт у сезоні в естафеті проведе Ірина Петренко. Вона мала проблеми з горлом, тому пропустила індивідуальну гонку. Юлія Джима отримала позитивний результат тесту на коронавірус, тому не зможе допомогти збірній у естафеті.

Чоловіча естафета розпочнеться о 12:00 за київським часом, жіноча – о 14:35.

Нагадаємо, що чоловіча та жіноча збірні погано показали себе на старті етапу. Найкращий результат у індивідуальній гонці серед українців показав Антон Дудченко, який із трьома штрафними хвилинами замкнув топ-30. Жінки виступили ще гірше – жодна з них не фінішувала навіть у топ-50.

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