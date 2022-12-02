Збірна України назвала стартові склади на перші спринтерські гонки сезону

Взяти участь у гонках не зможуть Підручний та Джима.

У суботу, 3 грудня, у фінському Контіолагті перший етап Кубка світу з біатлону продовжиться спринтерськими гонками серед чоловіків і жінок.

Україну у цих гонках представлять п'ятеро біатлоністів та чотири біатлоністки. До кінця етапу вибули Дмитро Підручний, у якого загострилися проблеми з коліном, а також Юлія Джима, яка отримала позитивний тест на коронавірус.

Чоловіча збірна України: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Денис Насико.

Жіноча збірна України: Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.

Чоловічий спринт розпочнеться об 11:45 за київським часом, жіночий – о 14:45.

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