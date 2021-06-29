Збірна України назвала стартовий склад на історичну битву плейоф Євро-2020 зі Швецією

Збірна України назвала стартовий склад на історичну битву плейоф Євро-2020 зі Швецією

Андрій Шевченко визначився з 11 футболістами, які з перших хвилин вийдуть на поле у Глазго.

Збірні України та Швеції оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020, який сьогодні, 29 червня, відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у шотландському Глазго.

Україна: Бущан, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Забарний, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук.

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Малиновський, Марлос, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бєсєдін, Тимчик, Довбик.

Швеція: Ульсен, Лустіг, Лінделеф, Аугустінссон, С. Ларссон, Екдаль, Форсберг, Ісак, К. Ульсон, Кулусевскі, Даніельсон

Запасні: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте

Поєдинок Швеція - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола першого в історії поєдинку української збірної в плейоф Чемпіонатів Європи.

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Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Раніше ТСН Проспорт писав, як зірки спорту та шоу-бізнесу надихають збірну України на матч зі Швецією.

Євро-2020: футбольна збірна України вперше в історії зіграє у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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