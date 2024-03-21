Збірна України назвала стартовий склад на матч плейоф відбору до Євро-2024 з Боснією та Герцеговиною

Збірна України оголосила стартовий склад на півфінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини, який відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле".

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасні: Бущан, Трубін, Михайличенко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Малиновський, Гуцуляк, Ванат, Яремчук

1️⃣1️⃣ Our strong eleven pic.twitter.com/8mfA0mcCVO — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 21, 2024

Також став відомий стартовий склад суперника команди Сергія Реброва.

Боснія і Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко

Запасні: Васіль, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, П'янич, Превляк, Табакович

Стартовий свисток матчу Боснія і Герцеговина – Україна пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна доступна на нашому сайті.

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Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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