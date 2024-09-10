Збірна України назвала стартовий склад на матч проти Чехії в Лізі націй

Став відомий стартовий склад збірної України на матч 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Чехії, який відбудеться сьогодні, 10 вересня, на "Еден Арені" у Празі.

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Мудрик, Ванат

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Бондар, Таловєров, Кабаєв, Маліновський, Яремчук, Судаков, Циганков, Бражко, Піхальонок

Також названо стартовий склад чеської збірної на гру проти України.

Чехія: Коварж, Вітік, Крейчі, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черни, Гори, Шулц

Запасні: Задражил, Маркович, Зіма, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Чехія – Україна доступна на нашому сайті.

У новому розіграші Ліги націй команда Сергія Реброва виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартовому турі Україна програла Албанії (1:2), а Грузія знищила Чехію (4:1).

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