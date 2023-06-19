Збірна України назвала стартовий склад на матч проти Мальти у відборі до Євро-2024

Збірна України оголосила стартовий склад на поєдинок 4-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Мальти.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров провів значну ротацію порівняно з попередніми іграми проти Німеччини та Північної Македонії.

Так, на лавці запасних залишилися Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віталій Миколенко та Олександр Тимчик.

Замість них з перших хвилин на поле вийдуть Руслан Малиновський, Владислав Ванат, Сергій Кривцов і Юхим Конопля.

Україна: Трубін, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Конопля, Степаненко, Малиновський, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Ванат

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Сидорчук, Мудрик, Довбик, Буяльський, Миколенко, Тимчик, Ігнатенко, Зубков

Матч Україна – Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня, у словацькій Трнаві на Стадіоні Антона Малатинського. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Мальта доступна на нашому сайті.

Для нашої збірної це буде третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.

Після двох зіграних матчів збірна України набрала 3 очки у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує Англія (9 балів), яка виграла три поєдинки поспіль на старті кваліфікації. Італія та Північна Македонія також набрали по 3 залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

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