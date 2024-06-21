Збірна України назвала стартовий склад на матч Євро-2024 проти Словаччини

Став відомий стартовий склад збірної України на матч другого туру групового етапу Євро-2024 проти команди Словаччини, який відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі.

Порівняно з грою проти Румунії головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зробив у складі чотири заміни.

У воротах Анатолій Трубін замінює Андрія Луніна, справа у захисті Олександр Тимчик вийде замість Юхима Коноплі, в опорній зоні Володимир Бражко гратиме замість Тараса Степаненка, а на правому фланзі атаки Андрій Ярмоленко з'явиться замість Віктора Циганкова, який перед поєдинком зі словаками тренувався за індивідуальною програмою.

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Малиновський, Яремчук, Циганков, Миколенко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайличенко.

Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку Словаччина – Україна доступна на нашому сайті.

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В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на старті континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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