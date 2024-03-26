Збірна України назвала стартовий склад на матч з Ісландією у фіналі відбору до Євро-2024

Збірна України оголосила стартовий склад на фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти команди Ісландії, який відбудеться 26 березня на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві.

Порівняно з півфінальною грою плейоф проти Боснії і Герцеговини головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Реброва зробив три зміни у стартовому складі: з перших хвилин на поле вийдуть Віктор Циганков, Руслан Малиновський і Роман Яремчук, а ось Олександр Зубков, Олександр Зінченко та Артем Довбик залишилися на лавці для запасних.

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко, Малиновський, Судаков, Мудрик, Циганков, Яремчук

Запасні: Бущан, Трубін, Михайличенко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Зубков, Ванат, Довбик

Our lineup for the Iceland



3️⃣ changes compared to the previous game pic.twitter.com/q8GpIl2Yfn — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 26, 2024

Також став відомий стартовий склад ісландців на гру проти збірної України.

Ісландія: Вальдімарссон, Паульсон, Інгасон, Гретарссон, Торарінсон, Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон, А. Гудмундссон, Гудйонсен

Запасні: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Еллертссон, Фіннбогасон, Фіннссон, Віллумссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, Хлінссон

Стартовий свисток матчу Україна – Ісландія пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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