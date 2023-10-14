Збірна України назвала стартовий склад на матч з Північною Македонією у відборі на Євро-2024

Збірна України оголосила стартовий склад на матч 7-го туру відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновський, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв.

Також став відомий стартовий склад македонців на гру з Україною.

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Манев, Серафімов, Мусліу – Ашковскі, Елезі, Атанасов, Аліоскі – Барді – Міовскі, Ельмас.

Запасні: Алексовскі, Шішковскі, Ільязовскі, Адемі, Трайковскі, Чурлінов, Дор'єв, Дімоскі, Мітровскі, Алімі, Рістовскі, Тодоровскі.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня, на стадіоні "Epet Arena" в Празі. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на нашому сайті.

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

До слова, після матчу з македонцями підопічні Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою в рамках 8-го туру відбору Євро-2024.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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