Збірна України назвала стартовий склад на перший матч плейоф Ліги націй проти Бельгії

Поєдинок відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії, початок – о 21:45 за київським часом.
Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на перший матч плейоф проти Бельгії за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Калюжний, Шапаренко, Циганков, Судаков, Яремчук
Запасні: Трубін, Різник, Михайличенко, Сич, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльський, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко
Матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.
Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
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