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Збірна України назвала стартовий склад на перший матч плейоф Ліги націй проти Бельгії

Збірна України назвала стартовий склад на перший матч плейоф Ліги націй проти Бельгії

Роман Яремчук / Фото: Associated Press

Поєдинок відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії, початок – о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на перший матч плейоф проти Бельгії за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Калюжний, Шапаренко, Циганков, Судаков, Яремчук

Запасні: Трубін, Різник, Михайличенко, Сич, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльський, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Стартовий склад збірної України на матч проти Бельгії / © УАФ
Стартовий склад збірної України на матч проти Бельгії / Фото: УАФ

Матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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