Збірна України назвала стартовий склад на перший матч Євро-2024 проти Румунії

Став відомий стартовий склад збірної України на матч першого туру групового етапу Євро-2024 з національною командою Румунії, який відбудеться у понеділок, 17 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Судаков, Степаненко, Шапаренко – Циганков, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновський, Яремчук, Миколенко, Бражко, Зубков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайличенко.

Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна доступна на нашому сайті.

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Після гри з Румунією на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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Раніше повідомлялося, що УЄФА заборонив проносити російські прапори на стартовий матч збірної України на Євро-2024.

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