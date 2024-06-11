Збірна України назвала стартовий склад на товариський матч з Молдовою

Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з Молдовою в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024, який відбудеться у вівторок, 11 червня, на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі.

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Мудрик, Судаков, Циганков, Яремчук.

Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Бондар, Тимчик, Михайличенко, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Бражко, Зубков, Ванат, Довбик.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна доступна на нашому сайті.

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Для команди Сергія Реброва це буде останній спаринг перед стартом континентальної першості. У першому контрольному матчі українська збірна 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а потім 7 червня у Варшаві поступилася Польщі (1:3).

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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