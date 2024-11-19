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Збірна України назвала стартовий склад на вирішальний матч Ліги націй проти Албанії

Збірна України назвала стартовий склад на вирішальний матч Ліги націй проти Албанії

Збірна України з футболу / Фото: Associated Press

Поєдинок у Тирані розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України оголосила стартовий склад на матч останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії, який відбудеться сьогодні, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані.

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Калюжний, Зінченко, Судаков, Мудрик, Гуцуляк, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Бражко, Шапаренко, Криськів, Назаренко, Ярмолюк, Зубков, Довбик

Також став відомий стартовий склад албанців на матч проти України.

Албанія: Стракоша, Балліу, Ісмайлі, Аєті, Мітай, Асллані, Рамадані, Лачі, Асані, Даку, Мучі

Запасні: Кастраті, Шеррі, Хісай, Мерсінай, Туці, Н. Байрамі, Узуні, Міхай, Сефері, Муя, Ходжа, Абраши

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / © flashscore.ua
Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Дивіться також: Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що Ребров розпочав пресконференцію перед грою з Албанією з того, що виступив із заявою щодо масових обстрілів українських міст російськими окупантами.

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