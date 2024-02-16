Збірна України назвала склади на жіночу та чоловічу естафети ЧС-2024 з біатлону

Збірна України визначилася зі складами на жіночу та чоловічу естафети чемпіонату світу з біатлону 2024 року, який триває в чеському Нове-Мєсто.

Про це Суспільне Спорт повідомили тренери українських команд Микола Зоц та Юрай Санітра.

Склад збірної України на жіночу естафету: Ірина Петренко – Юлія Джима – Анастасія Меркушина – Христина Дмитренко.

Склад збірної України на чоловічу естафету: Артем Прима – Дмитро Підручний – Денис Насико – Антон Дудченко.

Обидві естафети відбудуться у суботу, 17 лютого. Старт жіночої гонки заплановано на 14:45, а чоловічої – на 17:30 за київським часом.

Додамо, що в неділю, 18 лютого, програма ЧС-2024 з біатлону завершиться масстартами.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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