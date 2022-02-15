Збірна України не виступить на юніорському чемпіонаті світу з біатлону через відмову посольства США у відкритті віз

Збірна України не виступить на юніорському чемпіонаті світу з біатлону через відмову посольства США у відкритті віз

Змагання стартують 23 лютого, проте "синьо-жовтих" на них не буде.

Збірна України з біатлону не виступить на юніорському чемпіонаті світу.

Про це в коментарі для Biathlon.com.ua повідомив державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв.

Зазначається, що причиною пропуску змагань "синьо-жовтих" є відмова посольством США у видаванні віз для всього тренерського та обслуговуючого складу команди. За словами Колупаєва, причина такого рішення є вимушеною і має юридичний характер. Тренер розповів, що збірна України не встигла отримати візи для участі на турнірі. Візи для участі на юніорському чемпіонаті світу встигли отримати лише біатлоністи.

"У нас було два варіанти подання заявки на візи – стандартна за правилами американського посольства у листопаді, та термінова – у січні. У листопаді ми не могли оформити візи з двох причин. По-перше, оскільки захід – у лютому 2022 року, то з бюджету 2021 року ми не мали змоги отримати фінансування. Друга причина – у листопаді у нас ще не був відомий склад спортсменів, які мали взяти участь у чемпіонаті. Тому ми подавали термінову заявку на отримання віз".

Колупаєв стверджує: в умовах пандемії коронавірусу правила подачі віз для тренерів змінилися, і тому їх не встигли оформити.

"Але тут не на нашу користь зіграли нові правила, які нещодавно почали діяти в умовах пандемії. Зазвичай для спортивних заходів, коли їде команда з єдиною метою та єдиним складом, заявка була колективною. І тоді команді призначався один день, коли всі спортсмени та тренери приїжджали до посольства для оформлення віз. Але цього разу у подачі такої групової заявки нам відмовили – довелося кожного спортсмена та тренера подавати окремо.

Почали ми це робити на початку січня. І якщо для всіх спортсменів вдалося отримати 10-річні візи, то всім тренерам, сервісменам та медичному персоналу співбесіду в посольстві так і не призначили, мотивуючи це тим, що таке подання заявки для тренерів не відповідає правилам термінової поїздки. Попросили допомогу з боку американської федерації, намагалися також вирішити це питання із залученням Міністерства закордонних справ України, але і той, і інший шлях не привели, на жаль, до позитивного вирішення питання", - підсумував Колупаєв.

Додамо, що юніорський чемпіонат світу - найголовніший старт для молодих біатлоністів у сезоні 2021/22. Перед цим українські біатлоністи виступили на трьох етапах юніорського Кубка IBU, а також на юніорському чемпіонаті Європи.

Юніорський чемпіонат світу пройде 23 лютого - 2 березня у Солт-Лейк-Сіті (США). У рамках змагань пройдуть 16 перегонів - по вісім у юнацькій та юніорській категоріях;

Україна востаннє вигравала нагороди на юніорському чемпіонаті світу 2019 року. Тоді Катерина Бех стала чемпіонкою у спринті та гонці переслідування. У сезоні 2021/22 Україна виграла три медалі на етапах юніорського Кубка IBU.

Читайте також:

Біатлон на Олімпійських іграх-2022: повний календар, розклад усіх гонок

Зіркова норвезька біатлоністка завершила виступи на ОІ-2022, вона двічі мало не знепритомніла під час гонок

Олімпіада-2022: хто з українців відібрався до чоловічого та жіночого масстартів з біатлону