Збірна України не вийде на старт у командному турнірі на ОІ-2022: що сталося

У її складі виступає олімпійський чемпіон.
Збірна України з фристайлу не виступить у командному турнірі на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Зазначимо, що причиною зняття "синьо-жовтих" із турніру є позитивний тест на коронавірус одразу в трьох спортсменів із цієї команди - Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.
Україна вирушила на Олімпіаду-2022 у складі п'яти лижних акробатів - чинного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, а також Анастасії Новосад та Ольги Полюк. Вони мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому.
Командний турнір з лижної акробатики вперше потрапив до програми Олімпійських ігор. Україна стала однією з восьми збірних, яка відібралася на Олімпіаду у Пекіні у цій дисципліні. Крім України, на старт не вийде збірна Казахстану. Загалом у старт-листі на командний турнір лише шість команд - Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США, Китай.
- У сезоні 2021/22 українські лижні акробати брали участь на двох етапах Кубка світу у фінській Руці. І двічі здобували "бронзові" медалі у складі Анастасії Новосад, Дмитра Котовського та Олександра Абраменка;
- Загалом у Пекіні розіграють три комплекти медалей у лижній акробатиці. Українські спортсмени виступатимуть у чоловічих та жіночих одиночних змаганнях, якщо результати їхніх тестів на коронавірус будуть негативними.