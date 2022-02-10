Збірна України не вийде на старт у командному турнірі на ОІ-2022: що сталося

Збірна України не вийде на старт у командному турнірі на ОІ-2022: що сталося

У її складі виступає олімпійський чемпіон.

Збірна України з фристайлу не виступить у командному турнірі на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначимо, що причиною зняття "синьо-жовтих" із турніру є позитивний тест на коронавірус одразу в трьох спортсменів із цієї команди - Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.

Україна вирушила на Олімпіаду-2022 у складі п'яти лижних акробатів - чинного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, а також Анастасії Новосад та Ольги Полюк. Вони мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому.

Командний турнір з лижної акробатики вперше потрапив до програми Олімпійських ігор. Україна стала однією з восьми збірних, яка відібралася на Олімпіаду у Пекіні у цій дисципліні. Крім України, на старт не вийде збірна Казахстану. Загалом у старт-листі на командний турнір лише шість команд - Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США, Китай.