Збірна України не втримала перемогу над Боснією та Герцеговиною в лобовому матчі відбору ЧС-2022

Збірна України не втримала перемогу над Боснією та Герцеговиною в лобовому матчі відбору ЧС-2022

Команда Олександра Петракова змогла забити першою, але пропустила у відповідь після перерви.

Збірна України зіграла внічию з командою Боснії та Герцеговини в матчі 8-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року, який відбувся 12 жовтня. Битва на "Арені Львів" завершилася з рахунком 1:1 .

Підопічні Олександра Петракова вийшли вперед на 15-й хвилині. Віктор Циганков отримав пас за спини захисникам і прострілив на дальню стійку, де Андрій Ярмоленко замкнув в один дотик.

Для Ярмоленка цей забитий м'яч став 44-м за 104 поєдинки в складі збірної України. Вінгер "Вест Гема" йде на 2-му місці в списку найкращих бомбардирів української збірної - лідирує Андрій Шевченко (48 голів у 111 матчах).

До перерви "синьо-жовті" двічі могли збільшити свою перевагу, але Олександр Тимчик не реалізував вихід один на один з голкіпером, а Циганков не влучив у кут, пробиваючи головою.

Боснійці також мали свої моменти, але довго не могли перетворити їх у гол. У другому таймі Тимчик знову вирвався на побачення з воротарем суперника, проте і цього разу захиснику "Динамо" забракло точності. Гості відповіли потужним пострілом Едіна Джеко з-за меж штрафного, який в стрибку потягнув Пятов. І все ж, українці не втримали переможний результат.

Боснія та Герцеговина відігралася на 77-й хвилині. Анела Ахмедходжича забули на дальній стійці. Він отримав передачу та пробив у дальній кут воріт Андрія Пятова - 1:1.

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

"Синьо-жовтим" залишилося зіграти останній матч у відбірковій групі на мундіаль - 16 листопада команда Петракова вже на виїзді зустрінеться з Боснією та Герцеговиною.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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