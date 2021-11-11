Збірна України не є фаворитом на вихід до ЧС-2022 через плейоф - аналітики

Збірна України не є фаворитом на вихід до ЧС-2022 через плейоф - аналітики

"Синьо-жовті" в цьому списку лише треті.

Експерти не надто вірять в те, що збірна України зуміє посісти друге місце у відбірковому раунді до Чемпіонату світу-2022.

Так, аналітики порталу Gracenote Live поставили підопічних Олександра Петракова на третє місце групи, даючи їм на прохід до плейоф за право зіграти на світовій першості 35,33% .

Фаворитом у фахівців, своєю чергою, є Боснія та Герцеговина з 42,88%. Трохи більше 21% віддають збірній Фінляндії. Цікаво, що в цьому списку опинилиася й збірна Франції. На те, що "Ле Бле" опуститься на другу сходинку, дають усього 0,7%.

‍ - Chance of finishing as runners-up in #WCQ2022 qualifying groups (UEFA D-F)



D: Bosnia & Herzegovina (42.88%) v Ukraine (35.33%) v Finland (21.09%) v France (0.7%)



E: Wales (86.05%) v Czech Rep (13.26%) v Belgium (0.69%)



F: Scotland (97.2%) v Israel (2.8%) — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 11, 2021

Зазначимо, що наразі збірна України готується до товариського поєдинку проти Болгарії, який розпочнеться 11 листопада о 19:30 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

За п'ять днів (16 листопада, прим.) "синьо-жовті" проведуть доленосний матч у відборі до ЧС-2022. На виїзді команда Петракова поміряється силами саме з Боснією та Герцеговиною. Саме в цьому матчі й може вирішитися, хто посяде друге місце в групі.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Додамо, що раніше аналітики Gracenote Live підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022.

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