Збірна України не зуміла обіграти Ірландію та втратила перші очки в Лізі націй-2022/23

Збірна України не зуміла обіграти Ірландію та втратила перші очки в Лізі націй-2022/23

У вівторок, 14 червня, національна команда України в черговому матчі Ліги націй УЄФА зіграла внічию з Ірландією.

Поєдинок 4-го туру групового етапу завершився з рахунком 1:1 . Через війну з російськими окупантами номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбулася на стадіоні "ЛКС" у польському місті Лодзь.

Перший тайм матчу залишився за ірландською командою. Гості вийшли вперед на 31-й хвилині. Натан Коллінз перехопив м'яч на половині поля українців, обійшов кількох гравців та пробив повз Дмитра Різника. Для воротаря полтавської "Ворскли" це була перша офіційна гра за збірну.

Фото: Associated Press

За декілька хвилин до пропущеного м'яча наша команда також зазнала серйозної втрати. Руслан Малиновський вимушено залишив поле через пошкодження, поступившись місцем Михайлу Мудрику.

Відігратися наша команда змогла одразу після перерви. Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко накрутив кількох захисників та віддав пас на Артема Довбика, а той розстріляв порожні ворота.

Фото: Associated Press

В іншому матчі четвертого туру нашої групи Шотландія на виїзді розгромила Вірменію (1:4) .

. За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (0:1), після чого колектив Олександра Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0).

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