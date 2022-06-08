Збірна України не зуміла вийти до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з мініфутболу (відео)

Збірна України не зуміла вийти до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з мініфутболу (відео)

Українська команда з мініфутболу поступилася в 1/8 фіналу континентальної першості та вилетіла з турніру.

Після того, як "синьо-жовті" з першого місця вийшли до плейоф Євро-2022, змагатися за путівку до 1/4 фіналу нашій команді довелося проти Франції.

На жаль, матч завершився не на користь української збірної - 0:1.

Тепер у чвертьфіналі "Ле Бле" зійдуться з переможцем пари Італія - Болгарія.

Нагадаємо, за підсумками трьох ігр групової стадії збірна України набрала сім очок. Розібравшись у стартовому матчі з Угорщиною (2:0), українці в другому турі розтрощили Туреччину (6:1), а в третьому розписали результативну нічию з Португалією (2:2).

Минуле Євро відбувалося в Києві 2018 року. Тоді Україна виграла групу, але поступилася у чвертьфіналі Англії.

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