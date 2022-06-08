Збірна України не зуміла вийти до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з мініфутболу (відео)

Українська команда з мініфутболу поступилася в 1/8 фіналу континентальної першості та вилетіла з турніру.
Після того, як "синьо-жовті" з першого місця вийшли до плейоф Євро-2022, змагатися за путівку до 1/4 фіналу нашій команді довелося проти Франції.
На жаль, матч завершився не на користь української збірної - 0:1.
Тепер у чвертьфіналі "Ле Бле" зійдуться з переможцем пари Італія - Болгарія.
Нагадаємо, за підсумками трьох ігр групової стадії збірна України набрала сім очок. Розібравшись у стартовому матчі з Угорщиною (2:0), українці в другому турі розтрощили Туреччину (6:1), а в третьому розписали результативну нічию з Португалією (2:2).
- Минуле Євро відбувалося в Києві 2018 року. Тоді Україна виграла групу, але поступилася у чвертьфіналі Англії.
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